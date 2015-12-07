​Заместитель премьер-министра: Близким раненых и пропавших без вести будет оказана вся необходимая помощь

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Событие, произошедшее на 10-ой морской нефтеперерабатывающей платформе месторождения "Гюнешли", находится под непосредственным и личным контролем президента Ильхама Алиева. Поэтому будут приняты все необходимые шаги".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, зампред и исполнительный секретарь правящей Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

В интервью, данном заместителем премьер-министра журналистам после посещения нефтяников в Центральной больнице нефтяников, А.Ахмедов сказал, что близким раненых и пропавших без вести будет оказана вся необходимая помощь: "Мы сожалеем о произошедшем. Объявление по решению президента Ильхама Алиева в стране траура было самым большим шагом".

По его словам, некоторых из 13-ти продолжающих лечение в Центральной больнице нефтяников могли бы сегодня выписать, однако врачи порекомендовали им пока оставаться под наблюдением медиков еще несколько дней: "Для их лечения созданы все условия. Надеюсь, что пропавшие без вести в скором времени найдутся, а раненые в ближайшие дни будут выписаны. Уже выписанные нефтяники продолжают лечение в домашних условиях".

Напомним, что 4 декабря на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) произошел пожар после обрыва газовой линии из-за шторма в Каспийском море. В результате спасательных операций удалось спасти 33 человека. Тела 7 нефтяников переданы по назначению, поиски 23 человек продолжаются.