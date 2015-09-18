​Заместитель Минздрава: В продаже лекарственных препаратов по новым ценам существуют некоторые проблемы

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Безусловно, процесс продажи лекарственных препаратов по новым ценам начался недавно и поэтому избежать проблем пока невозможно".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев.

По его словам, пока некоторые проблемы существуют, так как отдельные препараты еще не прошли регистрацию, а на некоторых указаны неправильные цены: "Для решения этих недочетов требуется время. Считаю, что проблемы решатся за короткий отрезок времени".

Он также отметил, что до середины будущего года в стране не останется лекарственных препаратов с неотрегулированными ценами.

Э.Агаев напомнил о значимых шагах руководства страны на пути урегулирования цен на лекарственные препараты и заявил, что по решению Кабмина подготовлены и приняты механизмы контроля и регулирования прошедших регистрацию медикаментов. Тарифный совет также подготовил соответствующие инструкции касательно цен: "Уже отрегулированы цены на 1057 наименований лекарственных препаратов и с 15 сентября они продаются по новой цене. Министерство экономики и промышленности совместно с Минздравом проводит мониторинги. Наши сотрудники приступят к мониторингам аптек после прохождения регистрации в министерстве юстиции".