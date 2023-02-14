Замминистра здравоохранения Турции посетил мобильный госпиталь МЧС Азербайджана в Кахраманмараше

Заместитель министра здравоохранения Турции Толга Толунай побывал в мобильном полевом госпитале, развернутом силами МЧС Азербайджана в турецком Кахраманмараше после разрушительного землетрясения.
Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, замминистра ознакомился с созданными в госпитале условиями.
Замглавы МЧС Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзаев проинформировал Толуная об условиях в госпитале.
Они поинтересовались состоянием здоровья пострадавших, которые проходят там лечение.