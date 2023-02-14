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Замминистра здравоохранения Турции посетил мобильный госпиталь МЧС Азербайджана в Кахраманмараше

Замминистра здравоохранения Турции посетил мобильный госпиталь МЧС Азербайджана в Кахраманмараше Заместитель министра здравоохранения Турции Толга Толунай побывал в мобильном полевом госпитале, развернутом силами МЧС Азербайджана в турецком Кахраманмараше после разрушительного землетрясения
Здоровье
14 февраля 2023 г. 14:16
Замминистра здравоохранения Турции посетил мобильный госпиталь МЧС Азербайджана в Кахраманмараше

Заместитель министра здравоохранения Турции Толга Толунай побывал в мобильном полевом госпитале, развернутом силами МЧС Азербайджана в турецком Кахраманмараше после разрушительного землетрясения.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, замминистра ознакомился с созданными в госпитале условиями.

Замглавы МЧС Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзаев проинформировал Толуная об условиях в госпитале.

Они поинтересовались состоянием здоровья пострадавших, которые проходят там лечение.

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Версия на английском языке ФотоTürkiye's deputy health minister visits Azerbaijan MES mobile field hospital in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə səhiyyə nazirinin müavini FHN-in Kahramanmaraşdakı mobil səhra hospitalında olub

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