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Заместитель министра: 96% пациентов в больницах не вакцинированы

Заместитель министра: 96% пациентов в больницах не вакцинированы “При сравнении с другими странами, мы не из тех государств, которые отрицают вакцину. Загвоздка в том, что некоторые "эксперты", общественные деятели в социальных сетях и в некоторых средствах массовой информации пытаются отговорить людей от вакцинации. О
Здоровье
22 августа 2021 г. 22:18
Заместитель министра: 96% пациентов в больницах не вакцинированы

“При сравнении с другими странами, мы не из тех государств, которые отрицают вакцину. Загвоздка в том, что некоторые "эксперты", общественные деятели в социальных сетях и в некоторых средствах массовой информации пытаются отговорить людей от вакцинации. Обращаясь к этим людям, я говорю, что ответственность за людей, скончавшихся в отделении реанимации, лежит на вас. Это тоже преступление".

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV заявил первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев.

T.Мусаев сказал, что в настоящее время 35% населения прошли полную вакцинацию: "Достигнув 75% вакцинации, можем предотвратить скорость распространения заражения. Отмечу также тот факт, что в настоящее время 96% пациентов в больницах не вакцинированы. А из тех, кто находится в отделении интенсивной терапии, к этому списку относятся 98%".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Xəstəxanalardakı pasiyentlərin 96%-i peyvənd olunmayanlardır”

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