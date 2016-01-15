Заместитель генпрокурора: Незаконно ввозимые в страну лекарства некоторые внедряют в больницы посредством врачей

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ C нового года ежедневно в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре поступают заявления из различных районов в связи с повышением цен рядом компаний. Каждое обращение строго расследуется и после этого предпринимаются необходимые действия. Профессиональные бизнесмены не допускают искусственного завышения цен.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре Камран Алиев.

Повышение цен можно понять, но есть такие товары, стоимость которых искусственно завышать неправильно. Например, есть определенные лекарства, стоимость которых не урегулирована Тарифным советом. Так, если предприниматели перевозят через таможенный пункт лекарственный препарат стоимостью в 100 манатов, а потом продают его в стране за 500 манатов, то это явное искусственное завышение цен. Даже есть такие случаи, что некоторые лекарства ввозятся в страну незаконным путем. Незаконно ввозимые в страну лекарства некоторые лица внедряют в больницы посредством врачей. Наше управление продолжает работать в этом направлении", - отметил К.Алиев.