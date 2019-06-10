Заместитель гендиректора: "Не надо бояться болезни, она бессильна перед силой вашей грамотности" - ИНТЕРВЬЮ

Заместитель гендиректора Национального центра онкологии, заведующий отделением онкоурологии, доктор философии по медицине Фуад Гулиев дал интервью агентству Report.

- Чем занимаются специалисты-онкоурологи и почему возникла необходимость в формировании данной специальности?

- Чтобы ответить на этот вопрос необходимо дать определение понятию онкоурология, отметить ее основные задачи и направления. В первую очередь, онкоурология это раздел медицины, находящийся на стыке онкологии и урологии, изучающий доброкачественные и злокачественные новообразования мочеполовой системы, то есть в почках, предстательной железе, мочевом пузыре и так далее, их этиологию и патогенез, методы их профилактики, диагностики и лечения. Основные усилия специалистов в этой области направлены на снижение показателей заболеваемости и смертности от онкоурологических проблем. Сегодня во всех лидирующих онкологических клиниках мира функционируют отделения онкоурологии.

- Как вы оцениваете состояние данной проблемы в Азербайджане на сегодняшний день? Наблюдается ли рост заболеваемости по сравнению с предыдущими периодами?

- Безусловно ответить на этот вопрос в двух словах будет очень трудно. Но я попытаюсь. Рост онкологической заболеваемости сегодня отмечается во всех странах, и Азербайджан здесь не исключение. Основные причины роста данных заболеваний всем хорошо известны. Это, в первую очередь, пассивный образ жизни, наличие вредных привычек, стресс, ожирение и многое другое. Например, от 30 до 50% раковых заболеваний можно избежать, если вести здоровый образ жизни, например, делая выбор в пользу отказа от употребления табака.

Но нас собственно должны беспокоить не растущие показатели заболеваемости, а высокие показатели смертности. Согласно статистическим данным ВОЗ, ежегодно в мире от онкологических заболеваний умирает 8,8 миллионов человек, преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода. Одна из проблем заключается в том, что многие случаи заболевания раком диагностируются слишком поздно. Даже в странах с развитой, на наш взгляд, системой здравоохранения многие случаи онкологических заболеваний выявляются на поздних стадиях, когда труднее добиться успеха в лечении.

Что же касается проведения сравнительной оценки с предыдущими периодами, то заметны явные изменения. Ведь в последние годы многое поменялось в области диагностики и лечения. Онкология сегодня развивается очень стремительно, благодаря молекулярно-генетическим исследованиям в этой области, новым техническим возможностям, в том числе современному диагностическому, лучевому и хирургическому оборудованию.

- С какими основными проблемами вы сегодня сталкиваетесь?

На мой взгляд, основные проблемы это сложившиеся за многие годы негативные стереотипы по отношению к этому заболеванию и отсутствию должной информации о преимуществах ранней диагностики. Надо постоянно подчеркивать, что выявленное заболевание на ранних стадиях позволяет полностью его излечить. Необходимо постоянно работать по направлению ликвидации онкологической безграмотности населения и повышению онкологической настороженности медицинских работников. Ситуация по этим направлениям в последние годы стала улучшаться, но не так быстро, как хотелось бы. Учитывая, что выявление онкологических заболеваний в последние годы происходит относительно в молодом и трудоспособном возрасте, необходимо широко пропагандировать здоровый образ жизни. Следует проводить постоянную разъяснительную работу с населением и прививать онкологическую настороженность. Не надо бояться этой болезни, она бессильна перед силой вашей грамотности.

- Насколько важна ответственность и профессионализм врача в деле лечения больных?

- Стандарты диагностики и лечения пациентов онкоурологического профиля периодически пересматриваются с учетом международного опыта и собственной практики. Врач, берясь за лечение онкологического заболевания, должен понимать всю ответственность, лежащую на его плечах. Он должен осознавать, что пациент доверил ему самое дорогое, что у него есть - свою жизнь. В большинстве случаев лечение данной патологии требует мультидисциплинарного подхода и должно проводиться строго по общепринятым международным стандартам. В определенных случаях врачи могут прибегнуть к индивидуализированному подходу, но и в этом случае требуется одобрение всех специалистов смежных отраслей.

Залог успеха борьбы с онкологическими заболеваниями заключается в ранней диагностике и профессиональном подходе.

Врач с 20-летним стажем в области урологии, хирург Фуад Гулиев работал в различных ведущих медицинских центрах мира и был удостоен звания специалиста Европейской ассоциации урологов. Он также является доктором философии по медицине и автором более 100 научных публикаций.