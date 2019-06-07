Заместитель гендиректора: Не надо бояться заболевания, оно бессильно перед мощью вашей грамотности - ИНТЕРВЬЮ

Заместитель гендиректора Национального центра онкологии, заведующий отделением онкоурологии Фуад Гулиев дал интервью агентству Report.

- Чем занимаются специалисты онкоурологи и почему возникла необходимость в формировании данной специальности?

- Чтобы ответить на этот вопрос необходимо привести определение понятию онкоурология, отметить ее основные задачи и направления. В первую очередь, онкоурология - это раздел медицины, находящийся на стыке онкологии и урологии, изучающая доброкачественные и злокачественные новообразования мочеполовой системы, их этиологию и патогенез, методы их профилактики, диагностики и лечения. Основные усилия специалистов в этой области направлены на снижение показателей заболеваемости и смертности от онкоурологических проблем.

К 80 годам XX века мировая практика продемонстрировала, что залог успеха борьбы с онкологическими заболеваниями заключается в слаженном подходе специалистов смежных отраслей. Онкология развивается очень бурно благодаря молекулярно-генетическим исследованиям в этой области, новым техническим возможностям, в том числе современному диагностическому, лучевому, хирургическому оборудованию. Этот факт послужил толчком к формированию онкоурологии как отдельной специальности. Сегодня во всех лидирующих онкологических клиниках мира функционируют отделения онкоурологии.

- Как вы оцените состояние дел в связи с онкоурологическими заболеваниями в Азербайджане? Наблюдается ли рост болезней этой области по сравнению с предыдущими периодами?

- Безусловно, ответить на этот вопрос в двух словах будет очень трудно. Но я попытаюсь. Рост онкологической заболеваемости сегодня отмечается во всех странах, и Азербайджан здесь не исключение. Причинами роста данных заболеваний всем хорошо известны. Это в первую очередь, пассивный образ жизни, наличие вредных привычек, стресс, ожирение, проблемы окружающей среды и многое другое. Так, например, от 30 до 50% раковых заболеваний можно избежать, если вести здоровый образ жизни, например, делая выбор в пользу отказа от употребления табака.

Но нас собственно должны беспокоить не растущие показатели заболеваемости, а высокие показатели смертности. Согласно статистическим данным ВОЗ, ежегодно в мире от онкологических заболеваний умирает 8,8 миллионов человек, преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода. Одна из проблем заключается в том, что многие случаи заболевания раком диагностируются слишком поздно. Даже в странах с развитыми на наш взгляд системами здравоохранения многие случаи онкологических заболеваний выявляются на поздних стадиях, когда труднее добиться успеха в лечении.

- Что нужно делать для ранней профилактики онкоурологических больных? Все еще актуально применение скрининг программ?

- Скрининг предполагает обследование определенного контингента лиц, считающих себя абсолютно здоровыми. Если при этом у кого-то выявляют злокачественное образование, то, как правило, на ранних стадиях, когда возможно реальное излечение. В этом и заключается основная цель скрининга - снижение показателей смертности. Но одним скринингом проблему не решить.

Необходимо работать по двум другим немаловажным направлениям - это ликвидация онкологической безграмотности населения и повышение онкологической настороженности медицинских работников. Ситуация по этим направлениям в последние годы стала улучшаться, но не так быстро, как хотелось бы.

Учитывая, что выявление онкологических заболеваний в последние годы происходит относительно в молодом и трудоспособном возрасте, необходимо широко пропагандировать здоровый образ жизни. Следует проводить постоянную разъяснительную работу с населением и прививать онкологическую настороженность. Надо постоянно подчеркивать, что выявленное заболевание на ранних стадиях позволяет полностью его излечить. Важная роль в этом отводится средствам массовой информации. Не надо бояться этого заболевания, оно бессильно перед мощью вашей грамотности.

- Насколько важна ответственность и профессионализм врача в деле лечения больных?

- Стандарты диагностики и лечения пациентов онкоурологического профиля необходимо периодически пересматривать с учетом международного опыта и собственной практики. К сожалению, не всегда ранняя выявляемость играет важную роль. Порой непрофессиональный подход может обернуться катастрофой для жизни пациента.

Врач, берясь за лечения онкологического заболевания, должен понимать всю ответственность, лежащую на его плечах. Он должен осознавать, что пациент доверил ему самое дорогое что у него есть- свою жизнь. В большинстве случаев лечение данной патологии требует мультидисциплинарного подхода и должно проводиться строго по общепринятым международным стандартам. В определенных случаях специалисты могут прибегнуть к индивидуализированному подходу, но и в этом случае требуется одобрение всех специалистов.

- Что нужно для здорового образа жизни?

- Меньше стресса и побольше положительных эмоций. Залог успеха борьбы с онкологическими заболеваниями заключается в ранней диагностике и профессиональном подходе.

Врач с 20-летним стажем в области урологии, хирург Фуад Гулиев проработал в различных ведущих медицинских центрах мира и был удостоен звания специалиста Европейской ассоциации урологов. Он также является доктором философии по медицине и автором более 100 научных статей.