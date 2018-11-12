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    Замдиректора: Выделяемых государством средств на приобретение лекарств для больным сахарным диабетом не хватает

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "В настоящее время по республике насчитывается 359 эндокринологов, и в некоторых регионах 2600 пациентов осматривают всего 2 эндокринолога. Поскольку они не успевают, начиная с будущего года будут проведены тренинги для медсестер, к этой работе также будут привлечены терапевты. После тренингов терапевты смогут проводить лечение больных с начальным этапом сахарного диабета второго типа".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Республиканского эндокринологического центра Бабек Салек.

    По его словам, в этом году финансовые средства, выделяемые государством на покупку лекарств для больных сахарным диабетом, были увеличены до 36 миллионов манатов: "Но лекарства покупаются в иностранной валюте, поэтому средств мало. В государственном бюджете следующего года ожидается увеличение финансовых средств для больных сахарным диабетом. Мы видим решение проблемы в увеличении числа обучающихся в резидентуре эндокринологов начиная с этого года".

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