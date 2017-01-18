Замдиректора: В прошлом году пресечено распространение вируса H1N1 в Азербайджане

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане было пресечено распространение вируса H1N1, который привел к гибели большого количества людей во многих странах Европы, в частности в приграничных территориях.

Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на ежегодном отчетном заседании заявила заместитель директора Центра эпидемиологии и гигиены министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, в последние годы в результате крупномасштабных и рациональных мероприятий в сфере борьбы и профилактики инфекционных болезней в стране обеспечена эпидемиологическая стабильность: "В связи с началом осенне-зимнего сезона 2016-2017 года проведены работы по усилению профилактических мероприятий против респираторных инфекций и гриппа, а также эпидемиологического мониторинга. Исследования в вирусологической лаборатории показывают, что эпидемиологическая ситуация в стране находится в пределах нормы".