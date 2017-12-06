Замдиректора: В Азербайджане ситуация относительно особо опасных инфекционных заболеваний полностью стабильна

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "На данный момент в Азербайджане ситуация относительно особо опасных инфекционных заболеваний полностью стабильна".

Об этом заявила Report заместитель директора Республиканской противочумной станции министерства здравоохранения Рита Исмаилова.

По ее словам, все под полным контролем и до сегодняшнего дня не зарегистрировано никакой критической ситуации: "Из действующих в стране медицинских учреждений в нашу лабораторию не поступали анализы, связанные с острыми заболеваниями".