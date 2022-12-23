Замдиректора TƏBİB: За последние 2,5 года осуществлена пересадка костного мозга 46 детям

С апреля 2020 года проведены операции по пересадке костного мозга 46 детям.

С апреля 2020 года проведены операции по пересадке костного мозга 46 детям.

Как передает Report, об этом заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Араз Насиров заявил на I национальном конгрессе Азербайджанского педиатрического общества.

По его словам, с января прошлого года в рамках пакета услуг обязательно медстрахования в государственных медучреждениях детям было проведено около 400 кардиохирургических операций: "С 2020 года более 1000 детей с диагностированным в Республиканском эндокринологическом центре дефицитом гормона роста были обеспечены государством соответствующим препаратом, 81 ребенок с дефектом слуха прооперирован в связи с кохлеарной имплантацией, один ребенок перенес операцию по эндопротезированию".