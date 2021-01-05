Закупленные Турцией вакцины из Китая проходят испытания

На начальном этапе было заказано 50 миллионов доз

Вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) Sinovac, закупленные Турцией из Китая, проходят испытания в лабораториях Министерства здравоохранения. Ожидается, что процесс завершится 14 января.

Как сообщает Report, решение о массовой вакцинации будет принято, как только закончится проверка ввозимых в страну вакцин.

Пока нет отрицательных отзывов о проверенных вакцинах Sinovac.

Китайская вакцина Sinovac успешно прошла клинические испытания в Турции. На начальном этапе было заказано 50 миллионов доз. Вакцинация будет проводиться в первую очередь среди работников здравоохранения. Всем рекомендуется вводить две дозы. Сообщается, что вакцины при повторном введении с 28-дневным перерывом создают более устойчивый иммунитет к инфекции.