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Закупленные Турцией вакцины из Китая проходят испытания

Закупленные Турцией вакцины из Китая проходят испытания На начальном этапе было заказано 50 миллионов доз
Здоровье
5 января 2021 г. 13:05
Закупленные Турцией вакцины из Китая проходят испытания
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Вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) Sinovac, закупленные Турцией из Китая, проходят испытания в лабораториях Министерства здравоохранения. Ожидается, что процесс завершится 14 января.

Как сообщает Report, решение о массовой вакцинации будет принято, как только закончится проверка ввозимых в страну вакцин.

Пока нет отрицательных отзывов о проверенных вакцинах Sinovac.

Китайская вакцина Sinovac успешно прошла клинические испытания в Турции. На начальном этапе было заказано 50 миллионов доз. Вакцинация будет проводиться в первую очередь среди работников здравоохранения. Всем рекомендуется вводить две дозы. Сообщается, что вакцины при повторном введении с 28-дневным перерывом создают более устойчивый иммунитет к инфекции.

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Версия на английском языке Turkey holds trials of China's COVID-19 vaccine
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Çindən aldığı vaksin sınaqdan keçirilir

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