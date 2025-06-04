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Закия Мустафаева: Небезопасные продукты ежегодно уносят жизни 420 тысяч человек

Закия Мустафаева: Небезопасные продукты ежегодно уносят жизни 420 тысяч человек 09:46 Ежегодно в мире из-за потребления небезопасных или загрязненных продуктов питания умирает около 420 тыс. человек.
Здоровье
4 июня 2025 г. 10:01
Закия Мустафаева: Небезопасные продукты ежегодно уносят жизни 420 тысяч человек

Ежегодно в мире из-за потребления небезопасных или загрязненных продуктов питания умирает около 420 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Закия Мустафаева на конференции "Всемирный день безопасности продуктов питания: наука в действии".

По ее словам, ежегодно в мире фиксируется около 600 млн случаев заболеваний, вызванных небезопасной пищей: "Больше всего от этой угрозы страдают дети в возрасте до 5 лет. Они составляют 40% от числа страдающих пищевыми болезнями. Ежегодно по этой причине умирают около 125 тыс. детей"

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Версия на английском языке Zakiyya Mustafayeva: 125,000 children die from dangerous, contaminated food every year
Версия на азербайджанском языке Zəkiyyə Mustafayeva: Hər il 125 min uşaq təhlükəli və çirklənmiş qidadan həyatını itirir

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