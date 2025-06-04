Закия Мустафаева: Небезопасные продукты ежегодно уносят жизни 420 тысяч человек

09:46 Ежегодно в мире из-за потребления небезопасных или загрязненных продуктов питания умирает около 420 тыс. человек.

Ежегодно в мире из-за потребления небезопасных или загрязненных продуктов питания умирает около 420 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Закия Мустафаева на конференции "Всемирный день безопасности продуктов питания: наука в действии".

По ее словам, ежегодно в мире фиксируется около 600 млн случаев заболеваний, вызванных небезопасной пищей: "Больше всего от этой угрозы страдают дети в возрасте до 5 лет. Они составляют 40% от числа страдающих пищевыми болезнями. Ежегодно по этой причине умирают около 125 тыс. детей"