Закир Гасанов наградил сотрудников TƏBİB

Награждены почетными грамотами за вклад в обеспечение беспрерывной работы военных медицинских частей

Награждены сотрудники Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB).

Как сообщили Report в TƏBİB, советник председателя правления Шахрияр Фатуллаев и руководитель департамента медицинских услуг TƏBİB Фирангиз Алиева были награждены почетными грамотами за вклад в обеспечение беспрерывной работы военных медицинских частей и учреждений, организацию медицинской помощи раненым, достойному обеспечению необходимыми оборудованием, лекарственными препаратами и другими принадлежностями министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.