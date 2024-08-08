О нас

Загрязнение атмосферы влияет на настроение людей, выяснили ученые

Загрязнение атмосферы влияет на настроение людей, выяснили ученые Американские ученые из Стэнфордского университета обнаружили связь между степенью загрязнения воздуха и настроением людей.
Здоровье
8 августа 2024 г. 06:33
Загрязнение атмосферы влияет на настроение людей, выяснили ученые

Американские ученые из Стэнфордского университета обнаружили связь между степенью загрязнения воздуха и настроением людей.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Команда изучила феномен аффективной чувствительности к атмосферному загрязнению (АЧАЗ) — степени, в которой эмоции человека могут меняться в соответствии с ежедневными перепадами воздушной концентрации загрязняющих веществ.

Авторы применили статистические модели к данным повторных измерений, полученным от 150 человек из США в течение более года. Исследователи рассмотрели такие компоненты аффективного состояния человека, как возбуждение, уровень физиологической активации и валентность (позитивность или негативность) его настроения.

Работа продемонстрировала жизнеспособность использования данных о загрязнении воздуха, полученных от местных мониторов качества воздуха, вместе с психологическими данными для оценки АЧАЗ отдельных лиц.

Исследователи обнаружили, что аффективное возбуждение было ниже обычного в дни с более высоким, чем обычно, загрязнением воздуха. Самое главное, что были существенные различия в АЧАЗ между отдельными лицами.

Выводы ученых могут частично объяснить один из механизмов, посредством которого воздействие загрязнения воздуха увеличивает долгосрочный риск неблагоприятных последствий для психического здоровья, таких как тревога и депрессия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Havanın çirkli olması insanların əhval-ruhiyyəsinə təsir edir

Другие новости из категории

ВОЗ: На Олимпийских играх в Париже свыше 40 спортсменов заразились COVID-19
ВОЗ: На Олимпийских играх в Париже свыше 40 спортсменов заразились COVID-19
6 августа 2024 г. 12:50
Ученые успешно испытали препарат для регенерации коленных суставов
Ученые успешно испытали препарат для регенерации коленных суставов
6 августа 2024 г. 05:44
АПБА выявило нарушения в 24 пунктах забоя животных и продажи мяса в Баку
АПБА выявило нарушения в 24 пунктах забоя животных и продажи мяса в Баку
5 августа 2024 г. 12:36
В Великобритании проведут испытания мозгового имплантата из графена
В Великобритании проведут испытания мозгового имплантата из графена
4 августа 2024 г. 03:17
14 пострадавших в столкновении двух автобусов на дороге Баку-Сумгайыт выписаны, пятеро остаются в больнице
14 пострадавших в столкновении двух автобусов на дороге Баку-Сумгайыт выписаны, пятеро остаются в больнице
3 августа 2024 г. 13:05
В ВОЗ предупредили о быстром распространении опасной для жизни супербактерии
В ВОЗ предупредили о быстром распространении опасной для жизни супербактерии
3 августа 2024 г. 08:06
В Сальяне снизилась рождаемость
В Сальяне снизилась рождаемость
2 августа 2024 г. 23:26
Ограничен ввоз в Азербайджан продукции из ряда стран
Ограничен ввоз в Азербайджан продукции из ряда стран
1 августа 2024 г. 13:14
В Азербайджане ОМС действует в 165 клиниках
В Азербайджане ОМС действует в 165 клиниках
30 июля 2024 г. 12:29
TƏBİB запустил проект Здоровая жизнь - здоровый двор
ФотоTƏBİB запустил проект "Здоровая жизнь - здоровый двор"
30 июля 2024 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi