Загрязнение атмосферы влияет на настроение людей, выяснили ученые

Американские ученые из Стэнфордского университета обнаружили связь между степенью загрязнения воздуха и настроением людей.

Американские ученые из Стэнфордского университета обнаружили связь между степенью загрязнения воздуха и настроением людей.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Команда изучила феномен аффективной чувствительности к атмосферному загрязнению (АЧАЗ) — степени, в которой эмоции человека могут меняться в соответствии с ежедневными перепадами воздушной концентрации загрязняющих веществ.

Авторы применили статистические модели к данным повторных измерений, полученным от 150 человек из США в течение более года. Исследователи рассмотрели такие компоненты аффективного состояния человека, как возбуждение, уровень физиологической активации и валентность (позитивность или негативность) его настроения.

Работа продемонстрировала жизнеспособность использования данных о загрязнении воздуха, полученных от местных мониторов качества воздуха, вместе с психологическими данными для оценки АЧАЗ отдельных лиц.

Исследователи обнаружили, что аффективное возбуждение было ниже обычного в дни с более высоким, чем обычно, загрязнением воздуха. Самое главное, что были существенные различия в АЧАЗ между отдельными лицами.

Выводы ученых могут частично объяснить один из механизмов, посредством которого воздействие загрязнения воздуха увеличивает долгосрочный риск неблагоприятных последствий для психического здоровья, таких как тревога и депрессия.