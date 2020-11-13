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Зафиксировано рекордное число смертей из-за коронавируса в мире за сутки

Зафиксировано рекордное число смертей из-за коронавируса в мире за сутки Эпицентром пандемии остается Европа
Здоровье
13 ноября 2020 г. 16:29
Зафиксировано рекордное число смертей из-за коронавируса в мире за сутки

Не менее 11 617 заразившихся умерли по всему миру за последние сутки из-за последствий вызываемого коронавирусом заболевания. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Согласно его информации, антирекорд установлен также по числу заражений: за сутки коронавирус диагностирован у 66 053 человек.

Эпицентром пандемии остается Европа, на нее приходится больше половины зарегистрированных за последнюю неделю случаев заражения. В Азии и Америке заболеваемость в целом снизилась до минимальных значений, и только в Иране и США она вновь быстро растет.

Всего в мире зафиксировано 52 824 078 случаев заражения COVID-19. Из них 10 555 469 приходится на США, на втором и третьем местах Индия и Бразилия - 8 728 795 и 5 781 582 соответственно.

Из-за нового коронавируса погибли 1 294 657 человек, 34 205 515 выздоровели.

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