О нас
Report Georgia
Аудио новости

Зафиксирован самый длительный случай распространения COVID-19

Зафиксирован самый длительный случай распространения COVID-19 Американские ученые описали уникальный случай распространения вируса на сегодняшний день
Здоровье
5 ноября 2020 г. 14:26
Зафиксирован самый длительный случай распространения COVID-19

Ученые из Америки обнаружили самый длительный случай распространения SARS-CoV-2 на сегодняшний день. Они описали уникальный случай, когда бессимптомный пациент с COVID-19 выделял вирус в течение 70 дней. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написали в журнале Cell.

Большинство инфицированных SARS-CoV-2 активно распространяют вирус в течение примерно 8 дней, но есть и исключения. Исследователи из Национальных институтов здравоохранения США сообщают о необычном случае 71-летней женщины с лейкемией и ослабленным иммунитетом, которая в течение как минимум 105 дней была инфицирована коронавирусом, при этом у нее не было никаких симптомов COVID-19, но даже через 70 дней после ее первого положительного теста она все еще выделяла инфекционные частицы SARS-CoV-2.

Пациентка проживала в реабилитационном центре, где произошла вспышка COVID-19. Инфекцию выявили, когда она попала в больницу по поводу тяжелой анемии. После этого врачи взяли у нее десятки тестов и каждый раз обнаруживали там вирус.

"Когда мы начали это исследование, мы мало знали о возможной продолжительности распространения вируса, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования Винсента Мюнстера, вирусолога из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. — Мы ожидали, что такое длительное распространение возможно, но ранее об этом никогда не сообщалось".

Исследователи полагают, что пациентка оставалась заразной так долго, потому что ее ослабленная иммунная система не сопротивлялась вирусу. Анализы крови показали, что у нее так и не начали вырабатываться антитела.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE
5 ноября 2020 г. 14:20
Еще 7 сёл Азербайджана освобождены от оккупации
Еще 7 сёл Азербайджана освобождены от оккупации
4 ноября 2020 г. 17:59
Ильхам Алиев: Они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа
Ильхам Алиев: Они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа
4 ноября 2020 г. 14:36
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете La Repubblica
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете La Repubblica
4 ноября 2020 г. 14:10
Выведена из строя вражеская зенитная установка
Выведена из строя вражеская зенитная установка
4 ноября 2020 г. 12:31
Последняя обстановка на фронте по состоянию на 3 ноября
Последняя обстановка на фронте по состоянию на 3 ноября
3 ноября 2020 г. 07:54
Уничтожен ЗРК «КУБ» противника
ВидеоУничтожен ЗРК «КУБ» противника
2 ноября 2020 г. 22:10
Армяне признали гибель замминистра обороны сепаратистов
Армяне признали гибель "замминистра обороны" сепаратистов
2 ноября 2020 г. 17:49
Еще 8 сёл освобождены от оккупации
Еще 8 сёл освобождены от оккупации
2 ноября 2020 г. 16:24
Враг предпринял попытку атаковать наши позиции в Зангиланском направлении фронта
Враг предпринял попытку атаковать наши позиции в Зангиланском направлении фронта
2 ноября 2020 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi