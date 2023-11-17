Заболевших желтухой в Мингячевире школьников перевели в бакинскую больницу

Школьников, заболевших желтухой (гепатит "А"), перевели из Мингячевирской городской больницы в бакинскую клинику.

Школьников, заболевших желтухой (гепатит "А"), перевели из Мингячевирской городской больницы в бакинскую клинику.

Как сообщили Report в TƏBİB, шестеро детей размещены в Клиническую детскую больницу № 2 им. А.Гараева, им поставлен диагноз неуточненный острый вирусный гепатит.

Было отмечено, что пациентам оказаны необходимые медицинские услуги, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В Центрально-аранском региональном управлении образования уточнили, что речь идет об учащихся 7-го, 9-го и 10-го классов разных школ в Мингячевире.