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Заболевших желтухой в Мингячевире школьников перевели в бакинскую больницу

Заболевших желтухой в Мингячевире школьников перевели в бакинскую больницу Школьников, заболевших желтухой (гепатит "А"), перевели из Мингячевирской городской больницы в бакинскую клинику.
Здоровье
17 ноября 2023 г. 12:20
Заболевших желтухой в Мингячевире школьников перевели в бакинскую больницу

Школьников, заболевших желтухой (гепатит "А"), перевели из Мингячевирской городской больницы в бакинскую клинику.

Как сообщили Report в TƏBİB, шестеро детей размещены в Клиническую детскую больницу № 2 им. А.Гараева, им поставлен диагноз неуточненный острый вирусный гепатит.

Было отмечено, что пациентам оказаны необходимые медицинские услуги, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В Центрально-аранском региональном управлении образования уточнили, что речь идет об учащихся 7-го, 9-го и 10-го классов разных школ в Мингячевире.

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Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə hepatitə yoluxan şagirdlər Bakıya gətirilib, birinin vəziyyəti ağırdır

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