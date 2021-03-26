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Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю выросла на 20%

Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю выросла на 20% Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней возросло на 3,7 млн.
Здоровье
26 марта 2021 г. 17:58

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней возросло на 3,7 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это на 20% превышает показатели прошлой недели и соответствует уровню конца января. Почти весь февраль и начало марта на планете выявляли менее 3 млн заразившихся в неделю.

Рост заболеваемости связан с ухудшением ситуации в Бразилии, где эпидемия находится на пике, и ряде стран Европы, в которых зафиксировали уже третью волну коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в мире выявили 125,5 млн инфицированных. Число тех, кто болеет в настоящее время, за семь дней возросло на четверть, до 21,5 млн. Эти данные являются неполными, поскольку не все страны публикуют соответствующую статистику.

За семь дней на планете зарегистрировали 65,2 тыс. смертей из-за ковида. Уже пять недель подряд число фиксируемых летальных исходов от новой болезни не превышает 70 тыс. Летальность инфекции с начала февраля остается на уровне 2,2%.

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