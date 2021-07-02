Заболеваемость COVID-19 в мире в июне упала почти в полтора раза

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире в июне оказалось примерно в полтора раза меньше, чем в мае.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире в июне оказалось примерно в полтора раза меньше, чем в мае.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заболеваемость по итогам минувшего месяца опустилась до уровня октября.

В июне на планете выявили в общей сложности 11,2 млн заразившихся против 18,4 млн в мае. Сейчас болеют около 11 млн человек, что стало одним из самых низких показателей за последний год.

Однако смертность из-за новой инфекции продолжила расти и почти достигла максимального уровня, зафиксированного в январе, когда умерли свыше 400 тыс. заболевших. В июне было зарегистрировано 382 тыс. смертей - почти на 10% больше, чем в мае.