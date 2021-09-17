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Заболеваемость COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд

Заболеваемость COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд Число новых случаев заражения коронавирусом в мире снижается третью неделю подряд.
Здоровье
17 сентября 2021 г. 19:40
Заболеваемость COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире снижается третью неделю подряд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за последние семь дней на планете выявили 3,8 млн заболевших - почти на 0,2 млн меньше, чем в предыдущий аналогичный период.

Смертность при этом увеличилась сразу на 10%: если на прошлой неделе в мире зарегистрировали около 58 тыс. летальных исходов, то на этой - более 65 тыс.

В большинстве стран Западной Европы темпы распространения инфекции снизились до уровня весны. Во Франции они с середины августа сократились почти втрое, а в Испании - сразу в семь раз. С июля стабильна ситуация в Италии, в конце августа - после периода подъема - она стабилизировалась и в Германии.

В Великобритании после очередной серьезной вспышки число выявляемых случаев за неделю сократилось на 30%, до 28 тыс. в день.

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