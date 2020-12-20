За сутки в мире зарегистрировали более 700 тыс. случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 74,2 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 700 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 74,2 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 700 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 13 тыс., превысив 1,66 млн.

В ВОЗ поступили сведения о 74 299 042 инфицированных и 1 669 982 умерших. Число заразившихся возросло на 700 846, жертв на 13 289.

Отметим, что более половины всех случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (352 665), на втором месте - регион Европы (265 890), на третьем - Юго-Восточная Азия (35 166).