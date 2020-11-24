О нас
Report Georgia
Аудио новости

За сутки в мире зафиксировано более 540 тыс. случаев заражения COVID-19

За сутки в мире зафиксировано более 540 тыс. случаев заражения COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 58,42 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 542 тыс.
Здоровье
24 ноября 2020 г. 02:52
За сутки в мире зафиксировано более 540 тыс. случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 58,42 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 542 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в понедельник данным ВОЗ, число летальных исходов выросло более чем на 7,8 тыс., превысив 1,38 млн.

По состоянию на 23 ноября в ВОЗ поступили сведения о 58 425 681 инфицированном и 1 385 218 умерших. Число заразившихся возросло на 542 757, умерших - на 7 825.

Более 46% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (251 823), на втором месте Европа (189 511), на третьем - Юго-Восточная Азия (53 986).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 11 972 556. Далее следуют Индия (9 139 865), Бразилия (6 052 786), Россия (2 114 502), Франция (2 102 510), Испания (1 556 730), Великобритания (1 512 049), Италия (1 408 868), Аргентина (1 366 182), Колумбия (1 240 493), Мексика (1 032 688) и Перу (948 081).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Son bir gündə 542 mindən çox insanda COVID-19 aşkarlanıb

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Агдам
ВидеоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Агдам
23 ноября 2020 г. 18:21
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
23 ноября 2020 г. 14:41
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
23 ноября 2020 г. 10:32
В сборной Азербайджана выявлено массовое заражение коронавирусом
В сборной Азербайджана выявлено массовое заражение коронавирусом
22 ноября 2020 г. 23:48
Президент: Надеюсь больше не услышать словосочетания «Нагорно-карабахский конфликт»
Президент: Надеюсь больше не услышать словосочетания «Нагорно-карабахский конфликт»
21 ноября 2020 г. 22:35
Президент Азербайджана: В регионе создалась новая ситуация, многообещающая
Президент Азербайджана: В регионе создалась новая ситуация, многообещающая
21 ноября 2020 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России
21 ноября 2020 г. 19:51
МИД Ирана: перенесен визит Зарифа в Азербайджан и Россию
МИД Ирана: перенесен визит Зарифа в Азербайджан и Россию
21 ноября 2020 г. 17:29
Иван Шихан: Контрнаступление Азербайджана в Карабахе создало новую реальность
Иван Шихан: Контрнаступление Азербайджана в Карабахе создало новую реальность
21 ноября 2020 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi