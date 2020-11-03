О нас
Report Georgia
Аудио новости

За сутки в Азербайджане выявлено 1 242 случая заражения COVID-19

За сутки в Азербайджане выявлено 1 242 случая заражения COVID-19 До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 58 282 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Здоровье
3 ноября 2020 г. 15:11
За сутки в Азербайджане выявлено 1 242 случая заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 1 242 новых факта заражения коронавирусом, 551 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 15 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 58 282 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45 030 человек выздоровели, 768 скончались, лечение 12 484 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 379 779 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 11 159.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 1 242 yeni yoluxma faktı qeydə alındı

Новости партнеров

Самое читаемое

Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Загнанные в тупик армянские власти источают трупный запах
Загнанные в тупик армянские власти источают "трупный запах"
28 октября 2020 г. 17:44
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
1 ноября 2020 г. 18:06
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
1 ноября 2020 г. 15:39
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
30 октября 2020 г. 18:13
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
1 ноября 2020 г. 17:50
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
27 октября 2020 г. 22:30
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
28 октября 2020 г. 22:16
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
31 октября 2020 г. 13:29
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
30 октября 2020 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi