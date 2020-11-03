За сутки в Азербайджане выявлено 1 242 случая заражения COVID-19

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 58 282 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Азербайджане зарегистрировано 1 242 новых факта заражения коронавирусом, 551 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 15 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 58 282 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45 030 человек выздоровели, 768 скончались, лечение 12 484 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 379 779 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 11 159.