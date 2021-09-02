О нас
Report Georgia
Аудио новости

За сутки в Азербайджане у почти 3,8 тыс. человек выявили COVID-19

За сутки в Азербайджане у почти 3,8 тыс. человек выявили COVID-19 В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 473 пациента излечились
Здоровье
2 сентября 2021 г. 18:53
За сутки в Азербайджане у почти 3,8 тыс. человек выявили COVID-19

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 473 пациента излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 45 человека.

Всего с начала пандемии в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразился 432 495 человек. Из них излечились 373 475 человек, скончались 5 722 человека. Число активных больных на сегодняшний день составляет 53 298 человек.

За последние сутки в стране было проведено 17 678, в общей сложности – 4 498 717 тестов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan records nearly 3,800 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 3759 nəfər COVID-19-a yoluxub, 45 nəfər vəfat edib

Самое читаемое

Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
31 августа 2021 г. 07:44
Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
ФотоУвековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
27 августа 2021 г. 19:15
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда  
28 августа 2021 г. 12:16
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
28 августа 2021 г. 13:08
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
30 августа 2021 г. 18:00
Таможенники обнаружили 20 Iphone 12, ввезенных контрабандой из России
Таможенники обнаружили 20 Iphone 12, ввезенных контрабандой из России
30 августа 2021 г. 16:43
ЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
ВидеоЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
2 сентября 2021 г. 00:37
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся
1 сентября 2021 г. 18:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi