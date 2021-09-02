За сутки в Азербайджане у почти 3,8 тыс. человек выявили COVID-19

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 473 пациента излечились.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 45 человека.
Всего с начала пандемии в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразился 432 495 человек. Из них излечились 373 475 человек, скончались 5 722 человека. Число активных больных на сегодняшний день составляет 53 298 человек.
За последние сутки в стране было проведено 17 678, в общей сложности – 4 498 717 тестов.