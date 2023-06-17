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За сутки в Азербайджане один человек заразился коронавирусом

За сутки в Азербайджане один человек заразился коронавирусом В Азербайджане за последние сутки выявлен новый факт заражения коронавирусом (COVID-19).
Здоровье
17 июня 2023 г. 17:58
За сутки в Азербайджане один человек заразился коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлен новый факт заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, два человека выздоровели.

До сих пор в стране выявлено 831 890 фактов заражения, из них 821 598 человека выздоровели, в настоящее время насчитывается 11 больных. На сегодняшний день умер 10 281 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 615, а всего на сегодняшний день - 7 636 539 тестов.

Согласно данным, за сутки в стране вакцинирован 31 человек. Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 966 350.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 1 nəfər koronavirusa yoluxub

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