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За сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом

За сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом В Азербайджане за последние сутки выявлены 4 новых факта заражения коронавирусом (COVID-19).
Здоровье
15 июня 2023 г. 16:51
За сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлены 4 новых факта заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, четыре человека выздоровели, умерших нет.

До сих пор в стране выявлено 831 888 фактов заражения, из них 821 593 человека выздоровели, в настоящее время насчитывается 14 больных. На сегодняшний день умер 10 281 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 922, а всего на сегодняшний день - 7 635 681 тест.

Согласно данным, за сутки в стране вакцинировано 34 человека. Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 966 319.

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 4 nəfər koronavirusa yoluxub

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