За сутки на номер 103 поступает 2 000-2 500 вызовов

Обнародовано количество телефонных звонков, поступивших на службу 103.

Обнародовано количество телефонных звонков, поступивших на службу 103.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Госагентством по обязательному медицинскому страхованию.

Отмечается, что все структуры здравоохранения, вовлеченные в борьбу с коронавирусом в стране, работают в усиленном режиме:

"Наметившееся в последнее время увеличение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией привело к росту количества обращений за неотложной медицинской помощью. Если до пандемии количество телефонных звонков, поступивших на номер 103, составляло порядка 3 000, а вызовов -1 500-2 000, то в настоящее время поступает около 10 000 звонков и 2 000-2 500 вызовов. Несмотря на увеличение рабочей нагрузки, каждый вызов обслуживается должным образом", - отмечается в сообщении.