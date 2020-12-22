О нас
Report Georgia
Аудио новости

За сутки на номер 103 поступает 2 000-2 500 вызовов

За сутки на номер 103 поступает 2 000-2 500 вызовов Обнародовано количество телефонных звонков, поступивших на службу 103.
Здоровье
22 декабря 2020 г. 15:39
За сутки на номер 103 поступает 2 000-2 500 вызовов
0 : 00
0 : 00

Обнародовано количество телефонных звонков, поступивших на службу 103.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Госагентством по обязательному медицинскому страхованию.

Отмечается, что все структуры здравоохранения, вовлеченные в борьбу с коронавирусом в стране, работают в усиленном режиме:

"Наметившееся в последнее время увеличение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией привело к росту количества обращений за неотложной медицинской помощью. Если до пандемии количество телефонных звонков, поступивших на номер 103, составляло порядка 3 000, а вызовов -1 500-2 000, то в настоящее время поступает около 10 000 звонков и 2 000-2 500 вызовов. Несмотря на увеличение рабочей нагрузки, каждый вызов обслуживается должным образом", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “103” xidmətinə sutkada 2 000-2 500 çağırış daxil olur

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ученый: Диагноз матовое стекло ошибочен
Ученый: Диагноз "матовое стекло" ошибочен
22 декабря 2020 г. 15:18
BioNTech планирует разработать вакцину против нового штамма СOVID-19
BioNTech планирует разработать вакцину против нового штамма СOVID-19
22 декабря 2020 г. 13:52
Назван простой способ проверить здоровье сердца
Назван простой способ проверить здоровье сердца
22 декабря 2020 г. 06:10
Названы продукты для крепкого сна
Названы продукты для крепкого сна
22 декабря 2020 г. 05:17
Найдены новые мишени для лекарств против коронавируса
Найдены новые "мишени" для лекарств против коронавируса
21 декабря 2020 г. 19:29
Найдено природное средство, уничтожающее коронавирус
Найдено природное средство, уничтожающее коронавирус
21 декабря 2020 г. 17:27
TƏBİB о продаже пакета лекарств для больных COVID-19: Avromed допустил ошибку
TƏBİB о продаже пакета лекарств для больных COVID-19: Avromed допустил ошибку
21 декабря 2020 г. 15:55
Центр Гамалеи и AstraZeneca проведут испытания комбинированной вакцины от COVID-19
Центр Гамалеи и AstraZeneca проведут испытания комбинированной вакцины от COVID-19
21 декабря 2020 г. 14:41
Обнародована сумма расходов на здравоохранение Азербайджана в 2021 году
Обнародована сумма расходов на здравоохранение Азербайджана в 2021 году
21 декабря 2020 г. 13:09
Ученый: Мутации коронавируса в перспективе ведут к его ослаблению
Ученый: Мутации коронавируса в перспективе ведут к его ослаблению
21 декабря 2020 г. 13:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi