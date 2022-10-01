За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 92 человека, двое скончались

В Азербайджане зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 143 человека излечились.

В Азербайджане зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 143 человека излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперштаб при Кабинете министров, за сутки скончались два человека.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 821 532 случая заражения коронавирусной инфекцией, 810 730 человек излечились, 9 919 – скончались, число активных больных составляет 883.

За последние сутки в стране проведено 2 656 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 252 623 теста.