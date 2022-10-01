О нас

За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 92 человека, двое скончались 

За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 92 человека, двое скончались  В Азербайджане зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 143 человека излечились.
Здоровье
1 октября 2022 г. 16:42
За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 92 человека, двое скончались 

В Азербайджане зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 143 человека излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперштаб при Кабинете министров, за сутки скончались два человека.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 821 532 случая заражения коронавирусной инфекцией, 810 730 человек излечились, 9 919 – скончались, число активных больных составляет 883.

За последние сутки в стране проведено 2 656 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 252 623 теста.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 92 more coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 92 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
ФотоПосол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
28 сентября 2022 г. 10:39
Освобожденный Изюм
ФотоОсвобожденный Изюм
28 сентября 2022 г. 10:22
Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
ФотоПервый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
27 сентября 2022 г. 10:52
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi