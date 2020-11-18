В Азербайджане умерли 25 пациентов с коронавирусом за сутки

В стране зарегистрировано 2 239 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 2 239 новых случаев заражения COVID-19, 1 217 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 25 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 81 397 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 58 111 человек выздоровели, 1 030 скончались, лечение 22 256 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 549 568 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составило 13 134.