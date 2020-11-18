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В Азербайджане умерли 25 пациентов с коронавирусом за сутки

В Азербайджане умерли 25 пациентов с коронавирусом за сутки В стране зарегистрировано 2 239 новых случаев заражения COVID-19
Здоровье
18 ноября 2020 г. 14:43
В Азербайджане умерли 25 пациентов с коронавирусом за сутки

В Азербайджане зарегистрировано 2 239 новых случаев заражения COVID-19, 1 217 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 25 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 81 397 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 58 111 человек выздоровели, 1 030 скончались, лечение 22 256 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 549 568 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составило 13 134.

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Версия на английском языке COVID-19 Azerbaijan: 25 people died over past day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 2 239 nəfər COVID-a yoluxub, 25 nəfər vəfat edib

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