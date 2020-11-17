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За прошедшие сутки в Азербайджане умерли 20 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Азербайджане умерли 20 пациентов с коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 2 075 новых случаев заражения COVID-19, 1 139 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
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17 ноября 2020 г. 16:20
За прошедшие сутки в Азербайджане умерли 20 пациентов с коронавирусом
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В Азербайджане зарегистрировано 2 075 новых случаев заражения COVID-19, 1 139 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 20 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 79 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 56 894 человека выздоровели, 1 005 скончались, лечение 21 259 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 536 434 теста, а количество проведенных сегодня тестов составило 13 213.

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Версия на английском языке COVID-19: Azerbaijan confirms 2,075 new cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 20 nəfər COVID-19-dan vəfat edib

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