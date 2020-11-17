За прошедшие сутки в Азербайджане умерли 20 пациентов с коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 2 075 новых случаев заражения COVID-19, 1 139 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 2 075 новых случаев заражения COVID-19, 1 139 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 20 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 79 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 56 894 человека выздоровели, 1 005 скончались, лечение 21 259 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 536 434 теста, а количество проведенных сегодня тестов составило 13 213.