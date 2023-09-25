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За неделю в Азербайджане 229 человек заразились COVID-19

За неделю в Азербайджане 229 человек заразились COVID-19 В Азербайджане за последнюю неделю (11-17 сентября) зафиксировано 229 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Здоровье
25 сентября 2023 г. 18:05
За неделю в Азербайджане 229 человек заразились COVID-19

В Азербайджане за последнюю неделю (11-17 сентября) зафиксировано 229 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, за указанный период 132 человека выздоровели.

В настоящее время в стране насчитывается 225 активных больных.

С начала вспышки эпидемии в стране выявлено 832 809 случаев заражения, из них 822 263 человек выздоровели, 10 321 человек скончался.

За последнюю неделю было проведено 3 729 тестов, а всего с начала эпидемии - 7 684 217.

В оперштабе также отметили, что за неделю введено 282, всего за прошедший период - 13 969 897 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces weekly COVID statistics
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son bir həftə ərzində 229 nəfər COVID-19-a yoluxub

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