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За последнюю неделю в Азербайджане 20 человек заразились COVID-19

За последнюю неделю в Азербайджане 20 человек заразились COVID-19 Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.
Здоровье
4 декабря 2023 г. 17:54
За последнюю неделю в Азербайджане 20 человек заразились COVID-19

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба, с 27 ноября по 3 декабря выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели, четверо скончались.

В целом с начала пандемии в стране выявлено 834 172 случая заражения, из них 823 758 человек прошли лечение и выздоровели, 10 376 человек скончались, на данный момент насчитывается 38 активных больных.

В течение недели проведено 2 612, всего с начала пандемии - 7 718 479 тестов.

За указанный период вакцинированных от коронавируса не зафиксировано.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces weekly COVID statistics
Версия на азербайджанском языке Son həftə Azərbaycanda 20 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 nəfər ölüb

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