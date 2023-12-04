За последнюю неделю в Азербайджане 20 человек заразились COVID-19

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба, с 27 ноября по 3 декабря выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели, четверо скончались.

В целом с начала пандемии в стране выявлено 834 172 случая заражения, из них 823 758 человек прошли лечение и выздоровели, 10 376 человек скончались, на данный момент насчитывается 38 активных больных.

В течение недели проведено 2 612, всего с начала пандемии - 7 718 479 тестов.

За указанный период вакцинированных от коронавируса не зафиксировано.