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За последнюю неделю в Азербайджане 142 человека заразились COVID-19

За последнюю неделю в Азербайджане 142 человека заразились COVID-19 В Азербайджане за последнюю неделю (11-17 сентября) зафиксировано 142 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Здоровье
18 сентября 2023 г. 17:15
За последнюю неделю в Азербайджане 142 человека заразились COVID-19

В Азербайджане за последнюю неделю (11-17 сентября) зафиксировано 142 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров, за указанный период 127 человек выздоровели.

В настоящее время в стране насчитывается 147 активных больных

С начала вспышки эпидемии в стране выявлено 832 580 случаев заражения, из них 822 131 человек выздоровели, 10 302 человека скончались.

За последнюю неделю было проведено 3 012 тестов, а всего с начала эпидемии - 7 680 488.

В оперштабе также отметили, что за неделю введено 223, всего за прошедший период - 13 969 615 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces weekly COVID statistics
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son bir həftə ərzində 142 nəfər COVID-19-a yoluxub

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