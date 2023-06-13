За сутки в Азербайджане один человек заразился коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 новый факт заражения коронавирусом (COVID-19).

В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 новый факт заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, три человека выздоровели, один человек скончался.

На данный момент в стране выявлено 831 882 факта заражения, из них 821 584 человека выздоровели, в настоящее время насчитывается 17 активных больных. На сегодняшний день умер 10 281 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 145, а всего на сегодняшний день - 7 633 559 тестов.

Согласно данным, за сутки в стране вакцинировано 78 человек. Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 966 244.