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За сутки в Азербайджане один человек заразился коронавирусом

За сутки в Азербайджане один человек заразился коронавирусом В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 новый факт заражения коронавирусом (COVID-19).
Здоровье
13 июня 2023 г. 16:50
За сутки в Азербайджане один человек заразился коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 новый факт заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, три человека выздоровели, один человек скончался.

На данный момент в стране выявлено 831 882 факта заражения, из них 821 584 человека выздоровели, в настоящее время насчитывается 17 активных больных. На сегодняшний день умер 10 281 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1 145, а всего на сегодняшний день - 7 633 559 тестов.

Согласно данным, за сутки в стране вакцинировано 78 человек. Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 966 244.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1 new COVID-19 case, 3 recoveries
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 1 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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