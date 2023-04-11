О нас

За сутки в Азербайджане коронавирусом заразились 56 человек

За сутки в Азербайджане коронавирусом заразились 56 человек В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 56 человек.
Здоровье
11 апреля 2023 г. 16:52
За сутки в Азербайджане коронавирусом заразились 56 человек

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 56 человек, 85 человек выздоровели.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 830 423 факта заражения, из них 819 755 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 470 активных больных. Всего умерло 10 198 человек.

Согласно информации, за последние сутки проведено 1 463, всего на сегодняшний день - 7 570 522 теста.

За последние сутки в стране вакцинировано 204 человека. Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 957 633.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 56 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 56 nəfər koronavirusa yoluxub

Самое читаемое

Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 13 автомобилей МККК
11 апреля 2023 г. 09:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi