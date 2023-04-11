За сутки в Азербайджане коронавирусом заразились 56 человек

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 56 человек.

В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 56 человек, 85 человек выздоровели.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 830 423 факта заражения, из них 819 755 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 470 активных больных. Всего умерло 10 198 человек.

Согласно информации, за последние сутки проведено 1 463, всего на сегодняшний день - 7 570 522 теста.

За последние сутки в стране вакцинировано 204 человека. Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 957 633.