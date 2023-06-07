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За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались

За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Здоровье
7 июня 2023 г. 20:49
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались

В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки выздоровели 9 человек, 2 скончались.

На данный момент в стране выявлено 831 869 фактов заражения, из них 821 559 человек выздоровели после лечения, в настоящее время число активно больных - 31. На сегодняшний день умерли 10 279 человек.

Согласно информации, за последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 1 041 тест, всего на сегодняшний день - 7 628 898.

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 4 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər ölüb

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