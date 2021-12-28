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За последние сутки коронавирусом заразились 377 человек

За последние сутки коронавирусом заразились 377 человек “За последние сутки коронавирусом заразились 377 человек. До сегодняшнего дня в стране было зарегистрировано более 600 тысяч случаев заражения”.
Здоровье
28 декабря 2021 г. 17:10
За последние сутки коронавирусом заразились 377 человек

За последние сутки коронавирусом заразились 377 человек.

Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева.

По ее словам, до сегодняшнего дня в стране было зарегистрировано более 600 тысяч случаев заражения.

Я. Гараева отметила, что самый высокий уровень заражения COVID-19 за двухлетний период наблюдался в ноябре-декабре 2020 года: “Самый высокий уровень заражения за последние три месяца был в ноябре. Этот показатель близок к 21%".

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Версия на английском языке Over 370 people contracted coronavirus in Azerbaijan over past day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 376 nəfər koronavirusa yoluxub

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