За последние сутки коронавирусом заразились 377 человек

“За последние сутки коронавирусом заразились 377 человек. До сегодняшнего дня в стране было зарегистрировано более 600 тысяч случаев заражения”.

За последние сутки коронавирусом заразились 377 человек.

Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге в Оперативном штабе при Кабинете министров заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева.

По ее словам, до сегодняшнего дня в стране было зарегистрировано более 600 тысяч случаев заражения.

Я. Гараева отметила, что самый высокий уровень заражения COVID-19 за двухлетний период наблюдался в ноябре-декабре 2020 года: “Самый высокий уровень заражения за последние три месяца был в ноябре. Этот показатель близок к 21%".