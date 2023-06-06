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За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 3 человека

За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 3 человека В Азербайджане за последние сутки зафиксировано 3 новых случая заражения COVID-19.
Здоровье
6 июня 2023 г. 16:51
За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 3 человека

В Азербайджане за последние сутки зафиксировано 3 новых случая заражения COVID-19.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 1 инфицированный COVID-19 выздоровел, летальных исходов от коронавируса за последние сутки не зафиксировано.

На данный момент в стране выявлено 831 865 фактов заражения, из них 821 550 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 38 активных больных. На сегодняшний день скончались 10 277 человек.

Согласно информации, за последние сутки проведено 1 185, всего на сегодняшний день - 7 627 857 тестов.

За последние сутки в стране вакцинировано 56 человек.

Общее количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 965 900.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 3 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 3 nəfər koronavirusa yoluxub

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