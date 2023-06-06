За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 3 человека

В Азербайджане за последние сутки зафиксировано 3 новых случая заражения COVID-19.

В Азербайджане за последние сутки зафиксировано 3 новых случая заражения COVID-19.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 1 инфицированный COVID-19 выздоровел, летальных исходов от коронавируса за последние сутки не зафиксировано.

На данный момент в стране выявлено 831 865 фактов заражения, из них 821 550 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 38 активных больных. На сегодняшний день скончались 10 277 человек.

Согласно информации, за последние сутки проведено 1 185, всего на сегодняшний день - 7 627 857 тестов.

За последние сутки в стране вакцинировано 56 человек.

Общее количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 965 900.