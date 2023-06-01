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За сутки коронавирусом заразились 15 человек

За сутки коронавирусом заразились 15 человек В Азербайджане за последние сутки было выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Здоровье
1 июня 2023 г. 16:53
За сутки коронавирусом заразились 15 человек

В Азербайджане за последние сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 16 человек выздоровели.

На данный момент в стране выявлено 831 849 фактов заражения, из них 821 516 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 59 активных больных. Всего умерли 10 274 человека.

Согласно информации, за последние сутки выполнено 936, а на сегодняшний день в общей сложности 7 623 270 тестов.

При этом за последние сутки в стране вакцинированы 55 человек.

Общее же количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 965 701.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 15 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 15 nəfər koronavirusa yoluxub

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