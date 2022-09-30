За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 129 человек, четверо скончались

В Азербайджане зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 213 человек излечились.

В Азербайджане зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 213 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперштаб при Кабинете министров, за сутки скончались четыре человека.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 821 440 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 810 587 человек излечились, 9 917 – скончались, число активных больных составляет 936.

За последние сутки в стране проведено 2 400 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 249 967 тестов.