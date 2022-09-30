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За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 129 человек, четверо скончались 

За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 129 человек, четверо скончались  В Азербайджане зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 213 человек излечились.
Здоровье
30 сентября 2022 г. 16:37
За сутки коронавирусом в Азербайджане заразились 129 человек, четверо скончались 

В Азербайджане зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 213 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперштаб при Кабинете министров, за сутки скончались четыре человека.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 821 440 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 810 587 человек излечились, 9 917 – скончались, число активных больных составляет 936.

За последние сутки в стране проведено 2 400 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 249 967 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 129 new COVID-19 cases, 4 deaths
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 129 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 nəfər ölüb

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