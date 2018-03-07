За последние пять лет в Азербайджане 1214 людям поставлен диагноз рассеянный склероз

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "В рамках программы по лечению больных рассеянным склерозом, в 2013-2017 годы обследованы около 1400 больных".

Как сообщает Report, об этом сказал ассистент кафедры неврологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей Рагим Алиев.

По его словам, из них 1214 поставлен диагноз рассеянный склероз, они снабжены препаратами по 20 наименованиям.

Р.Алиев отметил, что от рассеянного склероза страдают в основном женщины 20-40 лет, что может быть связано с гормональными изменениями в организме женщины.

Эксперт отметил, что эта болезнь редко приводит к летальному исходу, но обычно приводит к инвалидности:

"В Азербайджане эта болезнь чаще встречается в Баку. После в Губа-Хачмазской, Балакен-Шекинской зонах. Факторов возникновения болезни много, конкретная причина неизвестна".

Отметим, что рассеянный склероз имеет неврологическую симптоматику, сопровождается многочисленными нарушениями центральной и периферийной систем, носит прогрессирующий хронический характер.