Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "За последние пять лет уровень воздействия на детей табачного дыма вырос до 50%".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал завотделом здоровья населения Центра общественного здравоохранения и реформ Тофик Мусаев.

По его словам, около 41% детей подвергаются воздействию табачного дыма дома и в общественных местах:

"Опросы, проведенные среди подростков относительно курения, показывают, что данный показатель составляет до 7%".

Завотделом отметил, что задавая вопрос о курении табака, обычно речь идет об активных курильщиках:

"Следует также затронуть вопрос, связанный с пассивными курильщиками, так как данный процесс наиболее опасен. Исследования показывают, что большая часть не курящих повергаются воздействию табачного дыма в общественных местах. Согласно результатам исследований, 41% женщин повергаются воздействию табачного дыма дома".