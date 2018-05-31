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    За последние пять лет уровень воздействия на детей табачного дыма вырос до 50%

    Тофик Мусаев: Согласно результатам исследований, 41% женщин повергаются воздействию табачного дыма дома

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "За последние пять лет уровень воздействия на детей табачного дыма вырос до 50%".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал завотделом здоровья населения Центра общественного здравоохранения и реформ Тофик Мусаев. 

    По его словам, около 41% детей подвергаются воздействию табачного дыма дома и в общественных местах:

    "Опросы, проведенные среди подростков относительно курения, показывают, что данный показатель составляет до 7%". 

    Завотделом отметил, что задавая вопрос о курении табака, обычно речь идет об активных курильщиках: 

    "Следует также затронуть вопрос, связанный с пассивными курильщиками, так как данный процесс наиболее опасен. Исследования показывают, что большая часть не курящих повергаются воздействию табачного дыма в общественных местах. Согласно результатам исследований, 41% женщин повергаются воздействию табачного дыма дома". 

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