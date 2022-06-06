За последние два месяца 40 больным с гепатитом бесплатно выданы лекарства

В рамках деятельности соответствующей комиссии, созданной Госагентством по обязательному медицинскому страхованию, в апреле-мае 40 больных с гепатитами B и C были привлечены к лечению и бесплатно обеспечены лекарственными препаратами.

В рамках деятельности соответствующей комиссии, созданной Госагентством по обязательному медицинскому страхованию, в апреле-мае 40 больных с гепатитами B и C были привлечены к лечению и бесплатно обеспечены лекарственными препаратами.

Как сообщает Report, выдаваемые агентством лекарства назначаются на основании решения "Комиссии по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов B и C" и современных клинических протоколов.

Для лечения вирусного гепатита В пациентам выдается препарат "Тенофовир", пациентам с вирусным гепатитом С – препараты "Софосбуфир" и "Даклатасвир".

Комиссия, работающая в Клиническом медцентре, в апреле-мае этого года в целом приняла 83 гражданина. Из них 40 были привлечены к лечению и обеспечены лекарственными препаратами. 30 человек были направлены на соответствующие обследования, решение о назначении лечения будет принято по результатам обследований. 9 гражданам сообщили о том, что лечение в настоящее время не требуется, им рекомендовано оставаться под наблюдением врача. Выявлено выздоровление от болезни 4 человек.