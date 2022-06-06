О нас

За последние два месяца 40 больным с гепатитом бесплатно выданы лекарства

За последние два месяца 40 больным с гепатитом бесплатно выданы лекарства В рамках деятельности соответствующей комиссии, созданной Госагентством по обязательному медицинскому страхованию, в апреле-мае 40 больных с гепатитами B и C были привлечены к лечению и бесплатно обеспечены лекарственными препаратами.
Здоровье
6 июня 2022 г. 10:41
За последние два месяца 40 больным с гепатитом бесплатно выданы лекарства

В рамках деятельности соответствующей комиссии, созданной Госагентством по обязательному медицинскому страхованию, в апреле-мае 40 больных с гепатитами B и C были привлечены к лечению и бесплатно обеспечены лекарственными препаратами.

Как сообщает Report, выдаваемые агентством лекарства назначаются на основании решения "Комиссии по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов B и C" и современных клинических протоколов.

Для лечения вирусного гепатита В пациентам выдается препарат "Тенофовир", пациентам с вирусным гепатитом С – препараты "Софосбуфир" и "Даклатасвир".

Комиссия, работающая в Клиническом медцентре, в апреле-мае этого года в целом приняла 83 гражданина. Из них 40 были привлечены к лечению и обеспечены лекарственными препаратами. 30 человек были направлены на соответствующие обследования, решение о назначении лечения будет принято по результатам обследований. 9 гражданам сообщили о том, что лечение в настоящее время не требуется, им рекомендовано оставаться под наблюдением врача. Выявлено выздоровление от болезни 4 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Son iki ayda müalicəyə cəlb olunan 40 hepatit xəstəsinə pulsuz dərman verilib

Другие новости из категории

Названы страны, которые лидируют по количеству ежедневных заражений и смертей от COVID-19
Названы страны, которые лидируют по количеству ежедневных заражений и смертей от COVID-19
6 июня 2022 г. 08:39
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 1 544 человека
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы 1 544 человека
5 июня 2022 г. 16:44
В Азербайджане за сутки 4 человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 4 человека заразились коронавирусом
5 июня 2022 г. 16:42
В ВОЗ поступили сведения о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян из 27 стран
В ВОЗ поступили сведения о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян из 27 стран
5 июня 2022 г. 15:47
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 2 тыс. человек
4 июня 2022 г. 16:56
В Азербайджане за сутки 13 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 13 человек заразились коронавирусом
4 июня 2022 г. 16:51
В Латвии выявлены два случая заражения оспой обезьян
В Латвии выявлены два случая заражения оспой обезьян
4 июня 2022 г. 13:57
Общее число лиц с симптомами лихорадки в КНДР приблизилось к 4 млн
Общее число лиц с симптомами лихорадки в КНДР приблизилось к 4 млн
4 июня 2022 г. 10:12
Глава ВОЗ заявил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса
Глава ВОЗ заявил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса
4 июня 2022 г. 09:44
В мире выявили более 900 случаев оспы обезьян
В мире выявили более 900 случаев оспы обезьян
4 июня 2022 г. 06:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi