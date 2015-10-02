За последние 4 месяца у 33 человек, желающих вступить в брак, обнаружили ВИЧ

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "В соответствии с "Правилами прохождения медицинского обследования лиц, желающих вступить в брак", с 1 июня по сегодняшний день обследование прошли 52 тыс. человек.

Об этом Report сообщил директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии им. Б.Эйвазова Зохра Алимирзоева.

По ее словам, было выявлено, что 3 730 человек являются носителями талассемии: "Это составляет 8% обратившихся. Статистический показатель носителей талассемии среди населения Азербайджана колеблется в пределах 7-8%. Поэтому установленный показатель в пределах нормы. Зарегистрировано 33 человека - носителя ВИЧ и 132 инфицированных сифилисом. Статистика в связи с ВИЧ-инфекцией направлена в Республиканский центр по борьбе со СПИД-ом, так как эти лица должны пройти повторное обследование".

Директор института отметила, что среди выявленных в ходе обследования носителей вирусов мужчины составляют большинство: "Аналогичная ситуация наблюдается и с инфицированием сифилисом. Каждое обследование является врачебной тайной, поэтому имена этих лиц не разглашаются. Информация об этом может быть разглашена только с письменного согласия зараженных. Если человек, у которого выявлена какая-либо инфекция, скроет это от своей половинки и вступит в брак, то он сам несет ответственность за это. Хочу отметить, что результаты обследования не запрещают вступление в брак".

Отметим, что утверждены некоторые нормативно-правовые акты в связи с законом "Об изменениях в семейный кодекс". Поэтому с 1 июня стало обязательным прохождение медицинского обследования перед вступлением в брак.