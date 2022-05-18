За первые три месяца этого года в Азербайджане произошел 7051 случай укусов животными

"Каждый месяц данные об укусах животными в районах собираются и анализируются".

"Каждый месяц данные об укусах животными в районах собираются и анализируются".

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Джейран Джафарова.

По ее словам, больше случаев укусов произошло в результате нападения собак: “В этом году около 500-600 случаев укусов собаками. А 672 случая - это кошачьи царапины".

По словам C.Джафаровой, больше всего подвержены укусам дети: “Потому что они не осознают опасность и не знают, откуда она исходит".

Заведующая отделом отметила, что в этом году в Азербайджане не было зарегистрировано ни одного укуса дикими животными.

По ее словам, в этом году случаев заражения бешенством и смерти от бешенства не было.