За неделю в мире выявлено более 3 млн заразившихся COVID-19

Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в мире впервые с конца сентября превысило 3 млн.

Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в мире впервые с конца сентября превысило 3 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, смертность от коронавируса также возросла: если две предыдущие недели на планете регистрировали не более 50 тыс. летальных исходов, то за последние семь дней - 53 тыс.

Больше всего заразившихся коронавирусом все еще выявляют в США, хотя заболеваемость там за неделю упала почти на 10%. Сейчас в стране регистрируют около 70 тыс. случаев в сутки (в начале сентября - более 190 тыс.).

На втором месте находится Великобритания - около 42 тыс. заражений в день.

Третье место занимает Россия, где с середины октября ежедневно подтверждают более 30 тыс. заражений, а в четверг впервые с начала пандемии это число превысило 40 тыс.

Темпы распространения инфекции растут по всей Европе. Они находятся на пике на Украине (свыше 26 тыс. заразившихся в день), в Румынии (около 16 тыс.), Болгарии (6 тыс.), Латвии (3,2 тыс.) и Беларуси (2 тыс.) и увеличиваются в таких странах, как Италия, где заболеваемость поднялась сразу на треть, и Германия.