Медработникам дополнительно выплачено более 14,2 млн манатов

В соответствии с соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики и соответствующими постановлениями и распоряжениями Кабинета министров Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в январе и феврале 2022 года вы

В соответствии с соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики и соответствующими постановлениями и распоряжениями Кабинета министров Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в январе и феврале 2022 года выплатило медработникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа срочную надбавку в размере более 14,2 млн. манатов, а немедицинским работникам - около 2,9 млн. манатов.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета министров от 2 апреля 2022 года под номером 121 выплата срочных надбавок к заработной плате медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), продлена до 1 мая 2022 года.