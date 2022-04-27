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Медработникам дополнительно выплачено более 14,2 млн манатов

Медработникам дополнительно выплачено более 14,2 млн манатов В соответствии с соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики и соответствующими постановлениями и распоряжениями Кабинета министров Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в январе и феврале 2022 года вы
Здоровье
27 апреля 2022 г. 15:23
Медработникам дополнительно выплачено более 14,2 млн манатов

В соответствии с соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики и соответствующими постановлениями и распоряжениями Кабинета министров Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию в январе и феврале 2022 года выплатило медработникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа срочную надбавку в размере более 14,2 млн. манатов, а немедицинским работникам - около 2,9 млн. манатов.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Напомним, что в соответствии с постановлением Кабинета министров от 2 апреля 2022 года под номером 121 выплата срочных надбавок к заработной плате медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), продлена до 1 мая 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin iki ayında koronavirusla mübarizədə iştirak edənlərə 17,1 milyon manatdan çox əlavə ödənilib

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