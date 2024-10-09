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За 9 месяцев в подведомственных TƏBİB медучреждениях проведено более 274 тыс. хирургических операций

За 9 месяцев в подведомственных TƏBİB медучреждениях проведено более 274 тыс. хирургических операций В январе-сентябре текущего года в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), проведено 274 532 хирургических операций и процедур (251 578 стационарных и 22 954 амбулаторных),
Здоровье
9 октября 2024 г. 10:33
За 9 месяцев в подведомственных TƏBİB медучреждениях проведено более 274 тыс. хирургических операций

В январе-сентябре текущего года в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), проведено 274 532 хирургических операций и процедур (251 578 стационарных и 22 954 амбулаторных), что на 16% больше показателя аналогичного периода 2022 года и на 9% - 2023 года.

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, за отчетный период в медицинских учреждениях зарегистрировано 17 979 237 обращений (446 065 стационарных и 17 533 172 амбулаторных), что на 24% больше, чем за январь-сентябрь 2022 года и на 13% - по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За 9 месяцев текущего года оказано 61 794 180 медицинских услуг (8 277 201 стационарных и 53 516 979 амбулаторных), что на 59% больше, чем за январь-сентябрь 2022 года и на 25% - по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За отчетный период проведено 24 653 322 лабораторных обследований (3 830 336 стационарных и 20 822 986 амбулаторных), что на 123% больше показателя аналогичного периода 2022 года и на 40% - по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Son doqquz ayda TƏBİB tabeli xəstəxanalarda 274 mindən çox cərrahi əməliyyat icra olunub

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