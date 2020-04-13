Наверх

Южнокорейские ученые выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус

​Южнокорейские ученые выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус

Исследователи из Республики Корея смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус нового вида, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи, положительные свойства этих антител могут быть применены для лечения заразившихся.

По его информации, исследования проводились в лабораториях Национального института здравоохранения и фармацевтической компании Celltrion. В ходе исследований из крови пациентов с коронавирусом были выделены антитела, которые могут быть использованы для лечения зараженных, так как способны обезвреживать вирус.

"Все полученные образцы, в частности 14 из них, обладают сильными, нейтрализующими [коронавирус] свойствами", - подчеркивает Центр контроля и профилактики заболеваний. 

При этом в ближайшем времени будет проведен ряд углубленных тестов, в том числе на лабораторных животных, для подтверждения положительного эффекта выявленных антител.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!